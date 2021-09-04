隨著艾卓吉宣布重返籃網效力，加上狄安卓喬丹很有可能加盟湖人「老將」陣容，也讓籃網、湖人兩隊「星光」更加燦爛，光是兩隊目前陣容加起來，總共入選全明星賽103次之多，如果小喬丹順利加盟湖人，那麼這個誇張數字將變成104次！

目前湖人陣中擁有詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克、安森尼、馬克蓋索、隆多、霍華等7名全明星球員，假如狄安卓喬丹加盟的話就變8人，總共入選全明星賽64次；籃網則有杜蘭特、哈登、厄文、布雷克葛瑞芬、米爾沙普及艾卓吉6人入選過全明星賽，總共40次。

至於可望獲得狄安卓喬丹加盟的湖人，也將繼續改寫一項歷史紀錄，因為湖人今年休兵期引進包含安森尼、韋斯布魯克、霍華、艾林頓、阿里查、貝茲摩、隆多等7名32歲或以上球員，早已改寫了歷史紀錄，加上小喬丹的話就變8人，這項紀錄再次刷新。

無論如何看著湖人與籃網在今年休兵期如此大動作的補強操作，擺明就是都想瞄準下個球季總冠軍，問題是這種嚴重「抱團」文化持續下去，儼然變成兩隊分別在東、西區獨強的景象，這對NBA來說到底是好是壞，恐怕要等下個球季開打就見分曉。