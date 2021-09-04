大家印象中有名的新竹美食不外乎是貢丸、米粉、柿餅等等，但不管怎麼想破頭，似乎就是想不到具有代表性的餐點...甚至外界還將新竹冠上「沙漠美食」的封號，不過其實這裡並不是沒有美食，而是你不知道而已~現在就讓小編來告訴你，我們偷偷收藏在口袋名單中，正在茁壯的新竹美食綠洲吧！

#河堤上的貓 📍新竹市東區民族路33巷68號

第一個肯定是要介紹手搖飲料啦~新竹超人氣的在地飲料店，天藍色的招牌加上貓咪的LOGO非常吸睛，三不五時就大排長龍！加料的口感咬起來很有嚼勁，他們家最有名的就是「小盒子」，類似珍珠的口感，小編私心推薦的飲品就是「糖盒子」，如果是螞蟻人肯定會愛上它！當然如果不喜歡太甜的話也可以請店員改成無糖，因為配料都有甜度了，喝起來也會剛剛好不會很甜~

#梅花雞蛋糕 📍新竹市東區中正路28號

再來也是新竹在地人也會一起排隊的古早味雞蛋糕！！走在騎樓上遠遠就可以聞到雞蛋糕的香氣飄散過來，雖然排隊人潮很多，但是老闆動作超級快速俐落，站在旁邊等待老闆烤好每一批的雞蛋糕都會偷偷的流口水...更有趣的地方來了，只要跟老闆說好你要幾顆、付好錢之後，老闆就會給你紙袋自己夾，是不是很特別！

#源味燉品屋 📍新竹市北區中正路217號

前面都介紹甜品現在就來介紹鹹食吧！這家源味燉品屋雖然外觀看起來不怎麼樣，但是食物卻是真材實料，湯品燉的非常入味，最棒的地方就是24小時營業的啦~不管是想要在白天來碗滷肉飯當午餐，或者是在下班後深夜來碗熱熱的燉湯暖暖身子都非常適合！

所以，到底是誰說新竹是美食沙漠的！！這麼多好吃的東西沒吃過別說你來過新竹啊！