1名網友日前在路上發現1輛外送機車不但在車身安裝了整片擋風玻璃，將機車前後方與上方擋住，機車上還同時放了4間外送平台的外送箱，整輛車共放了6個外送箱，超狂造型引起關注；不過其他網友則痛批改裝機車根本違法，且風阻太大非常危險，笑說「在新竹騎會很爽，會知道什麼叫飄移」。

1名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發表1張照片，照片中是1輛「外觀特殊」的外送機車，該機車在前方、上方用1整片塑膠板連起來，形成遮雨擋風罩，且機車後方一共放了4個外送箱，旁邊掛了1個外送袋，前方踏板處也放了1個外送箱，造型吸引周遭路人觀看。

1名網友在路上發現1輛外送機車安裝了整片擋風玻璃，將機車前後方與上方擋住，機車上還同時放了4間外送平台的外送箱，整輛車上共6個外送箱。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該網友說，雖然機車安裝遮雨棚在台灣不合法，但大陸這種遮雨裝備似乎很普遍，希望台灣政府能盡早修法改善；不過其他網友認為，「裝這個會影響行車安全」、「等出車禍你就知道了」、「在新竹騎會很爽，會知道什麼叫飄移」、「這根本危險駕駛」、「光看就覺得超危險」、「對岸普遍的不是遮雨棚，是防撞架」。

其他網友認為，「裝這個會影響行車安全」、「等出車禍你就知道了」、「在新竹騎會很爽，會知道什麼叫飄移」、「這根本危險駕駛」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

也有網友說該外送員兼職4家外送平台，紛紛誇讚他「四開二輪是大師級」、「好可愛，好像行動小攤販」；據悉外送員私自改裝機車，已違反《道路交通管理處罰條例》第16條，可處900元以上、1800元以下罰鍰。