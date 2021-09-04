近日引起熱議的公視戲劇「斯卡羅」，劇中大股頭卓杞篤面臨內外交迫的艱困挑戰，依舊堅持理念責任，令人印象深刻。但飾演卓杞篤的演員查馬克．法拉屋樂，在戲外真實人生已因淋巴癌且轉移至其他器官辭世。影迷不捨之際，也引發大眾對於淋巴癌的注意。

事實上，台灣每年大概新增約3千位淋巴癌患者，可分為何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin’s Disease）和非何杰金氏淋巴瘤（No-Hodgkin’s Lymphoma）兩大類。但由於淋巴結遍佈全身，因此診斷不易，常與其他疾病混淆，通常要經過多重檢查，排除其他疾病後才能確診。像是藝人比莉，為了持續性胃痛輾轉就醫多次，最後從腸道組織切片檢驗，才確診淋巴癌。

臺大醫院血液腫瘤科柯博升醫師指出，雖然淋巴癌初期症狀像感冒，但是出現6大特徵應該提高警覺。

1.燒：突發性無法解釋的發燒。

2.腫：脖子、腋窩和鼠蹊部出現無痛的異常腫塊。

3.癢：持續性全身發癢。

4.汗：夜間不正常排汗，可能一覺醒來，床單、衣服都濕掉。

5.咳：喘不過氣或是咳嗽。

6.瘦：體重無理由變輕並且疲倦。

淋巴癌六大症狀。(圖/陳友齡製圖)

腫瘤專科醫師普遍認為，在所有癌症中，淋巴癌治癒率相對高。有些低度惡性淋巴癌即使不治療也不會威脅性命，其他中重度配合醫療都有不錯的成效，因此若是確診不用太灰心，積極面對仍對健康餘命大有幫助。