吳姓女子酒醉搭計程車返家途中跳車，警方獲報趕往協助救護。（民眾提供）

女客跳車驚喊「救救我孩子」警方：酒後胡言亂語

「救救我孩子！」吳姓女子因感情因素與游姓女友人，前往逢甲夜店飲酒後，今天清晨搭乘白牌計程車返家行進中突然開啟車門跳車，造成身上有多處擦、挫傷，警方獲報立馬到場協助送醫。警方調查，吳女沒有結婚、沒有小孩，最近因感情因素情緒較不穩定，初步研判喊「救救我小孩」，是因酒後情緒不穩定下的胡言亂語。

今天清晨5時許警方獲報，前往南屯區大墩11街與惠中路三段口協助救護。陳姓白牌司機向警指稱，他是前往西屯區福星北路3號前，載21歲的吳女與19歲的游女兩人要回到南屯區建功路住處，兩女泥醉於車輛行進中，吳女無故跳車，游女見狀亦緊跟下車查看，陳男開車隨其後並報警協助。

吳女跳車導致臉部有擦傷，並胡言亂語說「救救我小孩！」一度引起警方的高度緊張，因兩人尚酒醉中，警方遂通報119將吳、游兩女送至惠中林新醫院救治。吳女的父母親接獲通知趕到醫院，指稱吳女最近因感情糾紛心情不佳，吳女沒有結婚、沒有小孩，跳車時候大喊「救救我小孩」應該是酒後胡言亂語。

警方指出，經派員前往林新醫院釐清案情。游女已於07時27分已先行離開；吳女初步了解臉部擦傷，並無大礙；全案上午正由警方協助調查處理中。

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