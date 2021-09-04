李霈瑜在節目中展自製掛衣竿。（公視提供）

《保持聯絡》第3集主題「山林與自我」。（公視提供）

公視《保持聯絡》今（4日）將播出第3集主題「山林與自我」，邀請森林系演員連俞涵，以及號稱「植物獵人」的植物採集研究者洪信介與觀眾分享。

演出《一把青》暴紅的演員連俞涵，今年參與由《我們與惡的距離》導演林君陽所執導的《茶金》，飾演女主角薏心，外表看似大家閨秀般溫柔婉約，個性卻十分堅韌有膽識，帶領家族茶廠走向世界，而戲外連俞涵私底下也相當有個性。

連俞涵在過去訪談中提到，自己就像山羌，「我第一眼看到就有一種第六感，覺得我跟牠很像」，山羌長相可愛與粗獷的叫聲有著反差萌，平靜和諧的性情，也在動物園裡常被選來做其他動物的室友，「牠可以跟大家和平共處，在一個自己的小角落做自己的事情，我就覺得，天啊，我能明白牠！」笑稱這段不用群聚的時光也相當自在、快樂。

李明璁對於連俞涵能如此安然度過居家防疫期提出好奇，連俞涵表示自己非常喜歡學習，因此會趁工作空檔報名許多課程，例如捏陶、金工課程等，因此這段疫情期間剛好有時間可以專心創作，並在節目中分享其中一個創作成果，利用金屬編織技法製成一個簍空花器，搭配自己到處收集來的乾燥植物，不僅提升空間質感，也充分展現巧手與藝術天分。

李霈瑜對於連俞涵創作常取材大自然這點也深有同感，還從家裡拿出一把利用廢棄木材自製的掛衣竿與大家分享，一來物盡其用，二來保留這些有機線條可以點綴空間。李霈瑜還不忘強調，「我們不是寒酸喔，我們只是愛惜大自然！」

李霈瑜也透露其實私底下的個性跟連俞涵一樣有點宅，三級警戒進入尾聲後便開始收到復工的消息，「其實會覺得好緊張，我還沒有準備好接觸人群，這兩個月自己待在家其實也蠻開心的。」

《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，每周六上午10點公視頻道首播，當晚8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架。