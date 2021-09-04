隨著國內疫情日趨穩定，民眾逐漸恢復駕車出遊活動，台灣福斯自即日起至10月30日推出秋季健檢服務，免費為VW車主進行O3臭氧除菌、除臭服務和行車安全檢查，「福斯人禮遇計畫」會員則有專屬原廠保養耗材零件75折起，自費更換4條馬牌輪胎即可享有1條免費。

台灣福斯表示，為讓車主在駕車時能擁有良好空氣品質與潔淨車室，O3臭氧除菌和除臭服務採用專業型O3空氣臭氧殺菌機，利用臭氧將病毒細菌氧化分解，達到殺菌除臭效果；行車安全檢查（市值500元）則有空調、冷卻、煞車、輪胎及電瓶等各系統檢查，貼心守護行車安全。

此外，Volkswagen e-shop原廠精品配件網同步推出「和孩子一起FUN」，指定原廠兒童精品如Beetle紅色玩具車、絨毛玩偶等皆享特惠價8折起，3款不同規格的兒童安全座椅更全面8折起，從2.5至18kg、9至18kg到15至36kg，可滿足各式孩童身形所需，讓孩子出遊開心、大人放心。