NISSAN KICKS自2018年上市至今，即以年輕動感外觀、質感細膩內在，兼具智能、安全、動能與科技安全防護，以及優異油耗表現贏得消費者青睞，累計銷售已突破4 萬台，作為品牌全球戰略車款，業者再出招，發表KICKS哈騷版，限量300台，就是要「#給單調一腳」。

NISSAN KICKS初上市即以2-Tone雙色帶動流行，品牌也在現有車型再推出衍生的話題車款，去年即推出限量款KICKS嶽騷版，深獲市場好評；這次推出的KICKS哈騷版，採用特別導入日產為台臺灣專屬設計的2-Tone雙色橘黑內裝座椅，更升級17吋潮流撞色視覺系黑鋁圈，以及配備含有前後雙錄像功能的電子後視鏡，超值舊換新價74.9萬元起。

NISSAN KICKS以動感外觀、細膩內在贏得年輕消費者的關注與喜愛，新推出的KICKS哈騷版外觀與現行車款最大不同是行李車架改為平滑的車頂，造型也更加偏都會時尚的美感，同時提供「橘頂光灰」及「橘頂獨白」暢銷車色，透過高質感懸浮式車頂與車身色彩相互映襯，同時在前後車身保桿、車側銀塗和後照鏡飾蓋，點綴潮流的跳色設計。

裕隆日產表示，KICKS具備四大核心競爭優勢，分別為「時尚造型設計」、「科技安全防護」、「全新動能系統」及完整「主被動安全智行科技」，平均油耗可達17.0 km/L，7吋數位液晶儀錶板可顯示時速、油耗、行車電腦資訊，8吋智慧影音多媒體系統X-Media III支援Apple CarPlay，可連結操作iPhone導航、音樂、電話、Siri智慧語音等功能，Android Auto與大部分搭載Android 5.0以上之裝置相容。

裕隆日產汽車總經理蔡文榮宣布，即日起至30日，入主NISSAN KICKS哈騷版可搭配「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠，享有「5千振興8倍送」高額配件金、「首年丙式車體險」、「高額0利率」以及「5萬元舊換新優先領」等多項優惠，給消費者最超值的享受。

新世代D-Shape運動直覺方向盤。（裕隆日產提供）

8吋智慧影音多媒體系統X-Media III。（裕隆日產提供）

具前後雙錄像功能Xmiro電子後視鏡。（裕隆日產提供）