隨著班西蒙斯公然要求七六人高層把他交易出去，也讓他成為費城當地最讓人討厭的公憤對象，費城電視台《FOX29》更製作一段美國當地水災嚴重影片，嘲諷班西蒙斯就像影片當中被洪水沖走的綠色垃圾桶，藉以表達他想要逃離費城的糗態。

在這段綠色垃圾桶被洪水沖走的影片開始之前，《FOX29》主播就直接說出，「我們現在即將播出班西蒙斯倉皇逃離費城的鏡頭！」當影片當中這個垃圾桶撞上橋墩，這名主播甚至加上旁白，「班西蒙斯的頭部被擊中了。」嘲諷意味相當濃厚。

也難怪班西蒙斯會變成費城當地的全民公敵，因為他在效力七六人期間毫無長進，尤其是在進攻手段方面，不僅外圍投射能力毫無進步，就連罰球也很離譜，今年東區準決賽還曾出現他在籃下明明有空檔，他卻把球傳到外圍的誇張畫面。

不過就算班西蒙斯直接跟七六人高層嗆聲走人，更點名他想要跳槽湖人、勇士與快艇等隊，問題是七六人索價過高，幾乎把所有報價球隊全都嚇走，也讓班西蒙斯很有可能新球季仍待七六人，等到明年交易截止日前夕再來看看是否有機會走人。