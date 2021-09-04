台北市立動物園馬來貘媽媽「貘莉」在8月10日產下新生寶寶，動物園特別舉辦線上命名活動，讓全民都能參與命名和投票，今天命名結果出爐，由人稱馬來貘乾爹的插畫家Cherng提名「貘花豆」取勝，共14萬高票打敗動物園提名的「莉芝」，而最終「莉芝」獲得5.6萬。

動物園所舉辦的馬來貘寶寶命名活動大受歡迎，這次包括網紅視網膜的「視網貘」獲得4.5萬票、柯佳嬿的「貘衣姬豆」獲得3.3萬票、誠品的「佛地貘」等人都參與提命並獲得進入第二階段投票資格，Cherng提名「貘花豆」以14萬票打敗所有對手，截止目前共有29萬人參與本次投票。

Cherng在臉書上提到，如果「貘豆」有妹妹的話，他就要用「貘花豆」來參加馬來貘寶寶命名大賽，因為「花」本身也有可愛感，「豆」又能相承哥哥，「花豆」又有點像剛出生有斑紋的小貘，而貘花豆唸起來也有點像台語的「無法度bô-huat-tōo」，盼她長大可以成為一個很會拒絕的貘，因為懂得拒絕別人的人，好像都會比較快樂。

藝人柯佳嬿也在臉書上大力拉票，她指出，一開始命名聯想到的是宮崎駿的魔（貘）法公主，所以想試試看為她取一個日本名字，於是我決定以「貘衣姬豆」來參加徵選。她提到，這個名字不但巧妙融合了貘花豆和灣貘，也提醒大家都要像魔法公主一樣，守護森林，敬畏大自然，地球可不會讓我們再來一次。

動物園則表示，提名「莉芝」是依循動物園傳統承襲母親名字中的「莉」字，並取「荔枝」的諧音，除讀音可愛外，希望以象徵寵愛的「荔枝」富養貘妹妹「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，期望她如貴妃般受人疼愛、豐腴美滿。