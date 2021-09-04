關渡大橋昨（3）日發生死亡車禍。68歲蘇男昨（3）日晚間7時許，騎乘普通重機載著63歲妻子，行經關渡橋撞上實體分隔護欄後倒地，妻子慘遭後方小客車追撞（翻攝照片／戴上容新北傳真）

關渡大橋昨（3）日發生死亡車禍。68歲蘇男昨（3）日晚間7時許，騎乘普通重機載著63歲妻子，行經關渡橋撞上實體分隔護欄後倒地，妻子慘遭後方小客車追撞（翻攝照片／戴上容新北傳真）

關渡大橋昨（3）日發生死亡車禍。68歲蘇男昨（3）日晚間7時許，騎乘普通重機載著63歲妻子，行經關渡橋撞上實體分隔護欄後倒地，妻子慘遭後方小客車追撞，妻子頭部重創、送醫後搶救2小時仍宣告不治，蘇男則為右手骨折，後續事故原因，仍待進一步釐清。此次事件遭民眾po網臉書，交通部公路總局所設護欄再掀爭議。

據悉，68歲蘇男3日晚間7時許，騎車載著63歲王姓妻子返回淡水住處途中，從關渡橋八里端上橋後，騎在外側車道上，行駛到接近淡水端時，蘇男試圖切換車道到內側車道，要從往淡水的匝道下橋，卻不慎自撞雙主護欄，夫妻倆彈回外側車道，雙雙摔車倒地。

後方76歲駕駛小客車的王姓老翁反應不及，直接撞上摔車的2人，王妻頭部受到重創、當場失去呼吸心跳，蘇男右手骨折，民眾路過進行CPR，後續在消防人員接手下送醫急救，卻不幸於約2小時後不治，警方事發當下交管，初了解，蘇男與王翁酒測值均為0，確切車禍事故原因，仍待進一步釐清。

交通部公路總局今年5月間，裝設實體分隔護欄後2天，就發生7起車禍，公路總局當時緊急拆除一半的護欄，但淡水、八里、五股的臉書社團，時至今日仍有不少反對聲浪，使公路總局這項政策始終飽受爭議。

昨3日發生車禍後，有民眾將事件PO文在臉書「我是五股人」，許多網友在下方留言，實體分隔護欄的架設又引發熱議，支持民眾認為，加裝護欄後，可以避免車輛急切車道的狀況，改善車禍發生率；反對者認為，關渡橋車道已經夠狹窄，加裝護欄只是讓車禍數更多，擾民程度大於疏導車流。新北市議員陳明義則留言表示，「腦殘設計，死不認錯，車主無辜！」。