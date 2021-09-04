余男在臉書嗆聲「萬華大戰吧！」（警方提供）

警方循線逮捕余姓男子。（警方提供）

警方查獲3把槍械。（警方提供）

余男貼出毒品照片，嗆聲「我在澳洲抓給我看。」（警方提供）

28歲余姓男子7月中旬，在臉書嗆聲：「你們的槍我歸還沒欠了！」、「我受夠了萬華大戰吧！」還附上疑似把玩槍枝的照片，北市刑大獲報後循線追查，前往余的租屋處，當場搜出1把霰彈槍、2把改造槍及13發子彈，現正擴大追查槍枝來源。

北市刑大偵五隊日前接獲檢舉，指有男子在臉書貼上槍枝照片，先是表示「你們的槍我歸還」、「沒欠了再來就用我的東西來鬧萬華」，後來又貼文「反正退無可退了，當鬼吧」、「我受夠了萬華大戰吧！」又附上自行把玩霰彈槍的照片，流露要與人輸贏火拼的意圖，甚至還曾貼出疑似毒品照片，表示「我在澳洲抓給我看」，氣燄十分囂張。

警方獲報後不敢大意，經連月追查，終於鎖定余姓男子涉有重嫌，8月時前往余位在萬華的租屋處逮人，當場查獲3槍及13發子彈，另有安非他命、K他命等少量毒品。

余向警方供稱，他之前幫朋友保管槍枝發生糾紛，後來還槍後越想越不爽，才會在臉書嗆聲，辯稱「只是講講而已，沒有真想報復」，被查的3把槍則是1名已過世的友人寄放的。

警方認為余男供詞避重就輕，除依槍砲、毒罪罪將他送辦外，另擴大追查槍枝來源，以及余男要尋仇的對象。

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