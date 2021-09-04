長榮機師違規聚餐 鄭文燦：最重罰100萬 10:342021/09/04 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮機師違規聚餐，桃園市長鄭文燦表示，若違規行為屬實，將會依法開罰10萬到100萬元。（圖／桃園市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空累計3機師突破性感染，昨天確診的2名機師足跡橫跨桃園市、新竹市、苗栗縣和高雄市，最誇張的是其中一名機師（案16119）還曾在自主管理期間，外出與朋友用餐，對此，桃園市長鄭文燦表示，若違規行為屬實，將會依法開罰10萬到100萬元。 長榮航空昨爆出2名機師打完2劑疫苗仍確診，其中一名機師在自主健康管理期間，違規外出與朋友聚餐，並在8月30日執勤台北飛往澳洲布里斯本的勤務前，沒有確實填寫健康聲明書，已經違反了防疫相關規範。 機師染疫成破口 醫籲打第三劑 網譏：學會自律是重點 機師染疫 鄭文燦：機組員有2個風險 #違規 #長榮機師 #鄭文燦 #重罰 #100萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地方五倍券加碼最新懶人包 到這縣市消費200元「最高抽50萬」 08:472021/09/04 政治 看屋筆記：左營區本業高潭市NO2(個案＋價格分析) 09:002021/09/04 建案開箱-高雄 Delta恐殺進社區 醫怒批指揮中心「沒學到教訓」 07:502021/09/04 生活 機師群聚恐染Delta 專家：只匡校園不夠 04:102021/09/04 焦點要聞 機師染疫高中兒確診 孫大千憂重蹈「3＋11」覆轍 點出3盲點 09:412021/09/04 政治 機師破口再現！開學2天就有學生確診 專家：政策須檢討 07:552021/09/04 生活 回憶殺！鄭文燦臉書貼一張照：當時不到60公斤 12:252021/09/03 政治 秋節疏運 國道深夜免收費 雙鐵8成承載率 04:102021/09/04 焦點要聞 國民黨主席候選人別忘了青年 04:102021/09/04 時論廣場 九三軍人節他Po「日本彎腰遞降書」照 網嘆：年輕人都不懂 08:142021/09/04 政治 確診機師檢疫期間有足跡將開罰 鄭文燦：非常有可能是Delta 16:252021/09/03 生活 生活熱門新聞 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 桃園北科附工逾2000人採檢 PCR檢驗結果出爐！ - 生活 光陽神車發功 退散陰霾 市佔全面攻防 續坐龍頭 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 抓黑數！長榮航777機隊普篩 800人召回 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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