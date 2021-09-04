長榮航空累計3機師突破性感染，昨天確診的2名機師足跡橫跨桃園市、新竹市、苗栗縣和高雄市，最誇張的是其中一名機師（案16119）還曾在自主管理期間，外出與朋友用餐，對此，桃園市長鄭文燦表示，若違規行為屬實，將會依法開罰10萬到100萬元。

長榮航空昨爆出2名機師打完2劑疫苗仍確診，其中一名機師在自主健康管理期間，違規外出與朋友聚餐，並在8月30日執勤台北飛往澳洲布里斯本的勤務前，沒有確實填寫健康聲明書，已經違反了防疫相關規範。