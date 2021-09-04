行政院長蘇貞昌4日南下屏東視察「屏東科學園區」，而稍早接受媒體聯訪時指出，關於各界關心五倍券能否在國慶連假前上路使用一事，目前相關作業仍進行中，待疫情穩定後就推出，至於大家擔憂的機師確診恐引發Delta病毒入侵社區危機，政府已以最高規格規範嚴正以待。

視察行程前，媒體向蘇貞昌提問，各界都很關心五倍券上路時間，是否能在國慶前上路，以及民眾能否在10月7日拿到，且學者建議應是「三倍紓困、兩倍振興」，而非無目標地撒錢。

對此，蘇貞昌說，去年三倍券的成功，讓各界很期待今年五倍券，不只商家連縣市政府都在推優惠加碼，可以感受到大家的熱切期待，因此待疫情穩定下來後就會推出，盼讓受衝擊的店家、小攤商、百貨都能得到振奮機會，而相關作業正如火如荼進行中，完成後會向大家做報告。

隨後，媒體又詢問，長榮機師確診後傳染給兒子，各界很擔憂Delta病毒可能進入社區，為此，在野黨提出長程機組員應改為居家檢疫14天，這建議是否可行？

蘇貞昌回應，Delta病毒很可怕，很多國家已經受到很大的衝擊，昨天機師的案例也是突破性感染，所以現在都是以最嚴的規格進行預防性隔離，政府會以最高規格規範希望能再次鎖住病毒入侵。

他強調，機師的工作很辛苦也特別，而對於相關防疫措施，已經將原訂計畫提前實施，也就是「從嚴加碼要求」，一定要從方方面面去守住。