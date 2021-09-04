飲食除了享受口腹之慾外，其重要性更在於人體對營養的需求，加上現代人早已脫離飽食的飲食觀念，如何吃得健康成了顯學。不過日前就有網友不禁好奇，「為何『健康餐盒』總是會賣破百元？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後關鍵。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「健康餐盒為什麼越來越貴？」為題，PO文指出，健康餐盒已經流行一陣子，合理價格大約落在100元至120元，但最近不少主打健康餐盒的新店家卻開出125元至150元不等的價格，賣破150元的也大有人在，讓他不禁納悶「健康餐盒不就所謂的水煮餐嗎，到底為什麼越賣越貴啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「荷包快不行了」、「跟早午餐一樣啊，有個噱頭就可以賣你2倍」、「同樣的東西，太便宜反而沒人買」、「大概就是健康無價的概念吧」、「花錢買時間，現在生活這麼忙誰還有時間自己煮，而且吃得健康啊，不過還是要選，有些就不值得那個價格」。

也有內行人點出健康餐盒之所以價格高昂，「用料」才是關鍵，「無法薄利多銷＋食材只能用新鮮的，進的貨量也少，所以也沒辦法壓低成本」、「無油無調味料，原食材要很新鮮，成本就很高」、「水煮食材本來就要新鮮，沒辦法用高油高鹹蓋掉，水煮不新鮮一吃就知道了」。