轟-20戰略轟炸機

解放軍說，歷經多年進展後，如今中方已有戰略空軍，但分析家說，缺乏足夠的運輸機和轟炸機，仍阻礙它朝這條路前進。

據《南華早報》（South China Morning Post）3日報導，中方空軍發言人申進科周二在第13屆珠海航展記者會上說，由於服役的殲-20戰機，還有運-20運輸機愈來愈多，加上其他能力不斷提升，中共空軍已「歷史性地跨入戰略空軍門檻」。

廣泛預料，中方可能會在這次航展中讓下一代隱形轟炸機轟-20亮相。多年來，解放軍已推出如轟-6轟炸機等先進戰機。而今年7月時，北京表示，已測試了實驗太空船，為開發可重複使用的高超音速太空飛機奠定了基礎。

轟-20隱形轟炸機現身中方空軍招募片中

然而，軍事出版商詹氏（Janes）防務分析家拉瑪特（Ridzwan Rahmat）說，和主要對手美國等大國相比，中方仍缺乏核心戰力。「擁有戰略空軍，可以讓一個國家透過部署戰機，來獲取特定的政治成果，」他說，「為了獲得這類成果，這國空軍必須要能在現代戰爭中，執行全方位，其中包括航母打擊群等軍事行動。」

而他強調，這方面是中方仍欠缺的。儘管解放軍已有兩艘航母服役，但仍不具備從航母發動攻擊的能力。「或許相較於其他較小的國家，如和它對立的南海聲索國，中國可以說是有戰略能力。」

同樣的，北京軍事專家周晨明也說，中方空軍並不具備真正的戰略能力，因為他們缺乏執行遠程攻擊任務所需的運輸機和轟炸機。