美國8月非農就業人數遠低於預期，跌破外界眼鏡，專家認為，聯準會 （Fed）9月下旬縮減購債幾乎不可能，由於Fed官員期待就業和通膨達到「明顯成長」，加上疫情反撲導致企業主聘僱意願降溫，意味著在11月或 12 月啟動減債的可能性較高。

美國勞工部周五（3日）公布，8月非農就業人口僅增加23.5萬人，遠不如市場預期的增加73.3萬人，為今年 1 月以來最小增幅，失業率從7月的5.4％略降至5.2％，顯示隨著Delta變種病毒擴散，大幅影響企業主聘僱意願。

這份就業報告令市場失望，使得Fed在 9月21日至22日決策會議做出縮減購債決定的機率微乎其微，一般預料要等到年底才會開始減少購債。

雅虎財經報導，前聯準會經濟學家Julia Coronado表示，「8月非農就業數據疲弱打消Fed在9月縮減購債的可能性，我們預期Fed將在年底前減債，未來幾個月的數據將是決定何時宣布減債及縮減速度的關鍵。」

她認為，Fed希望就業和通膨達到「明顯成長」的條件，加上Delta疫情升溫，因此Fed較可能在11月或12月啟動減債。

如今市場將焦點轉向Fed 於11月2、3日舉行的會議，屆時Fed 官員能掌握的數據只多了10月份非農就業報告。

據7月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，多數官員同意在年底前開始縮減（taper）央行每月1200億美元購債計畫。但從Fed主席鮑爾在 8 月底的全球央行年會發言透露，他並不急於採取減債行動。