新冠疫苗短缺，引發優先施打順序爭議，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書分享一位39歲罹患罕病的臉友傳給來的訊息，因為不適合打AZ及高端，「請問我的第一劑莫德納或BNT疫苗到底在哪裡？」；游盈隆說，「蔡總統、蘇院長、陳時中部長可以回答嗎？」

游盈隆今分享臉友向他求助的訊息，這位臉友說，自己是第九類罕見疾病患者（39歲），已經罹患罕見疾病16年，罕見疾病患者萬一染疫絕對是重症或死亡，但是他每天還是要工作接觸人群。

這位臉友說，醫囑說他無法施打AZ疫苗，因為過去曾發生「特定」的血栓或血小板低下。其次是免疫功能低下者（包括接受免疫抑制劑治療的人）；高端因為無法預測罕疾病患者的副作用，所以無法施打。

她說，「請問我的第一劑莫德納或BNT疫苗到底在哪裡？？」自己一直是民進黨鐵粉，但是這次疫苗政策讓她和她的病友們非常不滿。

她說，為什麼比較不易重症的18至22歲的青少年，會比罕見疾病患者優先施打BNT疫苗？懇請游先生為他們請命，謝謝。

游盈隆說，這是弱者的心聲，一個相對剝奪感的活生生例子；什麼是民怨？這則臉友傳來的訊息就是確確實實的民怨。

游盈隆說，這位臉友是罕見疾病患者，非常憂心，ㄧ但不幸染疫，後果不堪設想，並質疑「為什麼比較不易重症的18-22歲的青少年會比我們罕見疾病患者優先施打BNT疫苗？」

他表示，手中有疫苗，心中無選票，「親親而仁民，仁民而愛物」才是為政之道。