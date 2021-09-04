店內1名中國籍李姓女服務生雖已43歲，因擁有34D的火辣身材，堪稱美魔女，加上服務周到，讓尋芳客屢次光顧。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在店內查扣未拆封保險套129枚等證物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區一家養生館暗中經營色情，店內1名中國籍李姓女服務生雖已43歲，因擁有34D的火辣身材，堪稱美魔女，加上服務周到，令張姓尋芳客慕名前往，迷戀激戰數次，成店內常客，轄區警方蒐證後，3日前往搜索，當場查獲張男和李女剛完成「人與人連結」；另有1名四角褲男還沒享樂衰被查獲！

高市前鎮分局警方日前接獲情資，指轄內1間養生館「掛羊頭賣狗肉」，暗中從事性交易的色情服務，警方為避免「人與人的連結」造成防疫破口，派員探訪蒐證後屬實，3日下午持搜索票前往養生館搜索。

警方當時見2名男客進入店內，算準時間後欲衝進店內時，店內46歲郭姓負責人透過監視器發現警方，隨即按下遙控鎖，警方破門衝到二樓，先踹開第一間包廂，只見1名穿著穿四角褲的男子，橫躺在床上，女服務生還在準備中，控制2人行動後，緊接著聽到隔壁包廂內傳出男女陣陣淫聲，隨即衝到鄰房踹門，當時42歲的張男聽到撞門聲，趕緊抓著內褲穿上，李女只套上一件連身藍色洋裝，內褲還來不及穿，垃圾桶還有用過的保險套。

警方調查，張男因見李女身材火辣，近日常來消費，是養生館熟客，並以一節40分鐘2000元和李女完成性交易，警方另在店內查扣未拆封保險套129枚等證物；全案訊後，將負責人郭女依妨害風化罪送辦，女服務生及嫖客被依違反社會秩序維護法移送裁處；郭女另因未戴口罩及美體美容業包廂空間禁止密閉等規定，另依違反傳染病防治法製單移請衛生局裁罰。