1名網友在公車上聽到1對情侶對話，女方說「寶貝，人家白帶出來了啦」，他聽到當下很傻眼，認為對方在公開場合談論女性私密處分泌物相當害羞，而男方也回應說「沒關係啦，白帶出來也沒辦法阿，都出來了」，女方還疑似做出拉高裙子的動作；最後真相曝光，原來「白帶」是指「白帶雨傘」，與該網友想的完全不同。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他日前在公車上聽到1對情侶對話，女方說「吼寶貝，人家白帶出來了啦」，讓原PO聽了很傻眼，之後情侶的男方回覆說「寶貝，沒關係啦，白帶出來也沒辦法阿，都出來了」，而原PO之後餘光疑似看見女方把裙子拉起來，心想「不會吧，要在這邊擦喔」，沒想到女方後來才拿出1把雨傘，並說「天氣這麼好，害我以為會下雨，雨傘白帶出來了啦」。

他在公車上聽到1對情侶對話，女方說「寶貝，人家白帶出來了啦」，讓他相當害羞，結果真相是對方是說「白帶雨傘了」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

原來該名網友將「白帶雨傘」誤認成女子分泌物的「白帶」，有趣的玩笑讓他事後PO文笑說「二話不說先賞自己七十九個耳光你們知道嗎？這是我生憑第一次打自己，我的錯我承認」。

其他網友留言笑說，「哈哈，白帶出來了」、「還認真看了一下」、「浪費了我5分鐘在想白帶是什麼東西」、「不會啦，下午都會有陣雨啊，哈哈」，也有人笑說原PO稱對方從裙子下方拿出雨傘很誇張，「謎一般的收納」、「你不知道女生都有個四次元口袋的嗎」、「她以前是十八招表演者」。