9月3日，中國國務委員兼外長王毅同伊朗新任外長阿卜杜拉希揚通電話。在談到阿富汗問題時，雙方表示彼此願加強協調，幫助阿早日走出困境。此外，阿卜杜拉希揚表示，伊朗新政府奉行「亞洲優先」外交政策，中國是這一政策的主要合作對象；王毅承諾，中方將在迄今疫苗合作基礎上再向伊方援助一批疫苗，並繼續盡力滿足伊方的採購需求。

據中國外交部官網消息，雙方針對阿富汗形勢交換意見時，王毅表示，注意到阿富汗塔利班可能於近日宣佈組建新政府。希望新政府能夠體現開放包容，與恐怖組織徹底切割，同各國特別是鄰國建立和發展良好關係。作為阿共同鄰國，中伊需要加強溝通協調，為阿富汗實現平穩過渡及和平重建發揮建設性作用。

王毅說，美國雖從阿富汗撤出，但對阿富汗和平重建負有不可推卸的責任，不應試圖借助各種手段，給阿富汗製造新的難題，更不應引發新的動蕩並損及周邊鄰國的正當權益。

王毅說，美方聲稱從阿富汗撤軍是為了集中力量對付中國和俄羅斯，這既是為自身失敗尋找藉口，同時也再次暴露出企圖在世界上繼續推行強權政治的本質。美國如果不能真正汲取應有教訓，徹底改弦更張，就勢必在阿富汗犯錯誤之後犯下更大的錯誤，從在阿富汗的失敗走向更大的失敗。

阿卜杜拉希揚表示，阿富汗局勢亂象的根本原因在於美不負責任。伊方同樣認為阿富汗應成立廣泛包容性的政府，體現所有民族的利益。伊方呼籲國際社會全力向阿提供人道主義援助，防止阿形勢動蕩引發難民潮。伊方願同中方加強協調，幫助阿早日走出困境。

此外，阿卜杜拉希揚轉達萊希總統對習近平主席的問候，祝賀伊中建交50週年，強調伊朗最高領袖哈梅內伊高度重視發展伊中全面戰略夥伴關係。伊朗新政府奉行「亞洲優先」外交政策，中國是這一政策的主要合作對象。伊中關係是戰略性的、全方位的。雙方應按照兩國元首制訂的路線圖，認真落實伊中全面合作計劃，共同推動兩國關係向前發展。

王毅祝賀阿卜杜拉希揚就任伊朗外長並表示，兩國元首上個月在兩國建交50週年之際通電話，為中伊關係未來把舵定向。中方願同伊方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，不斷拓展各領域友好交往合作，繼續共同反對單邊主義、霸凌主義，維護好雙方正當權益和發展中國家共同利益。中伊全面合作計畫符合兩國共同長遠利益，雙方可就此加強溝通，逐步落實。

王毅說，中方贊賞伊方奉行「亞洲優先」的外交政策，同樣認為中伊關係具有戰略性，感謝伊方在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方，中方也將一如既往支持伊方維護國家主權和民族尊嚴，支持伊朗人民選擇符合本國國情的政治制度和發展道路，支持伊方反對霸權、捍衛自身合法權益。

王毅說，中方一直堅定支持伊方抗擊疫情，理解伊方對疫苗的迫切需求。為體現對伊朗人民的友好情誼，中方將在迄今疫苗合作基礎上再向伊方援助一批疫苗，並繼續盡力滿足伊方的採購需求。

阿卜杜拉希揚感謝中方向伊援助疫苗，並為伊採購疫苗提供便利。阿表示，單邊主義對國際和平與穩定構成重大威脅。伊方反對一切干涉他國內政的行徑，將繼續在涉及中國核心和重大利益問題上堅定支持中方。