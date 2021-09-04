Delta病毒強勢席捲全球，長榮航空5天爆3名機師發生突破性感染，其中最早確診的機師已經確定是染Delta，其餘2人的基因定序結果尚未出爐，但仍讓不少民眾擔憂Delta是否快攻進台灣。對此，台大兒童醫院院長黃立民直言，若疫苗覆蓋率不夠，台灣肯定會再度面臨1至2個月死上百人的狀況。

長榮航空3名機師突破性感染，其中最先確診的機師（案16066）自美國返台後確診，其基因定序結果已經出爐，確定是感染Delta變異株，而昨宣布確診的2名長榮機師（案16119以及案16120）是在同個班機值勤，其中一名機師（案16120）的兒子（案16122）確診，讓北科附工昨下午緊急停課，全校師生2000多人PCR採檢。

目前長榮2機師和機師兒子的基因定序結果尚未出爐，不過，指揮中心擔憂這次是Delta變異株，所以採較嚴格的措施處理，除了機師兒子的同班同學要集中檢疫14天，同班同學的家人也要預防性集中檢疫。

台灣目前累計95例染Delta，其中13例為本土個案，都屬於先前屏東群聚事件，另外的82例則是境外移入個案。95例感染Delta病毒的案例中，有11人是突破性感染。

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民引述國際研究指出，Delta引發重症的死亡率較其他的病毒株高，如果沒有疫苗的保護，台灣肯定會再度面臨1至2個月內上百人死於Delta變異株的狀況。