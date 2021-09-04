「Delta病毒已經到家門口！」桃園市長鄭文燦表示，提出7大防線檢視，包含桃園國際機場、機組員防疫旅館、華航及長榮園區、民眾防疫旅館、防疫計程車、責任醫院、採檢站，都會逐一檢討。

鄭文燦表示，針對Delta病毒防線，提出7大防線檢視。第1個是桃園國際機場，他說，機場有設置採檢站，包含入境動線，桃園市府會同機場、民航局檢查機場防疫動線。第2是針對機組員改成5＋9，必須居隔5天加上9天加強版自主健康管理，因此需增加防疫旅館數量，鄭文燦說明，原本桃園有3家機組員防疫旅館，必須增加到5家，且為專用，不得與一般檢疫民眾混住。

鄭文燦又說，第3則是華航、長榮園區會進行防疫檢查。第4為一般民眾入境使用防疫旅館，目前有25家、使用率77％，有60％非桃園市籍。而基於防疫責任，要對防疫旅館的健康管理、防疫動線進行檢查。

第5則是桃園533輛防疫計程車，已經服務1年半，將持續、密切對防疫計程車健康管理進行必要加強。第6為責任醫院，強化防疫、加強醫療量能。第7為採檢站，因入境要2採，有8個防疫旅館到旅館是設採檢站，其他是到醫院採檢，需檢查採檢動線安排。

鄭文燦說，這7防線是因應病毒來到家門口，每道防線都不能鬆懈，他又重申，航空公司外站管理需進行外站旅館動線檢查。另外機組員入境後，還沒等到PCR結果出來就「趴趴走」的時間差也要改善。