很多人習慣去美式賣場好市多採買日常生活用品和食品，小編為大家精選了2021絕不能錯過、好評爆棚的好市多人氣商品，一起來看看吧～

NO.1 澳洲植物精油香皂

（圖／尤加利、海鹽、牡丹、薰衣草香皂，翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

被封為「神皂」的澳洲植物精油香皂，是許多人列在必買清單上的神物，好用到常常斷貨，而最近推出了綜合版，可以多種香味一次滿足，夢幻的顏色更是讓網友收集慾爆發。

NO.2 Angies 鹹甜爆米花

（圖／翻攝自Costco線上購物官網）

這款爆米花吃起來鹹甜鹹甜，超級涮嘴，遇上特價檔期常常會撲空！

雖然很想一口接一口，但熱量很高，每次吃都還是要努力克制一下啦～

NO.3 肉桂奶油酥

（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

最新的話題甜點你吃過了嗎？

一顆35元有找，只要用氣炸鍋160度加熱5分鐘，就可以吃到酥脆口感，因此被不少網友封為「心目中第一名的肉桂捲」。

小編吃過後覺得肉桂味很濃郁，好吃而不膩，跟美式咖啡和茶都很搭，一次吃一個真的不夠啦！

NO.4 喜生冷凍洋蔥牛肉米漢堡

（圖／翻攝自Costco線上購物官網）

懶人必買！微波2分鐘就可以吃，方便的特性和高cp值讓許多人一再回購。

這款也是小編家的冷凍庫常備品，每次看到特價就是直接搬兩盒回家，如果覺得份量不夠，也可以依自己喜好夾蛋或生菜喔~

NO.5 科克蘭Stretch-Tite保鮮膜

（圖／翻攝自Costco線上購物官網）

傳說中能用到天荒地老的萬年保鮮膜！曾有網友分享自己用了11年才用完，被其他網友神回「孩子都長大了吧」笑翻大家。而金魚腦小編早就忘記家裡這捆用多久了~~