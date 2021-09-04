眼見班西蒙斯跟七六人之間關係鬧到不可開交，班西蒙斯又剛好也在王牌經紀人瑞奇保羅所屬的「Klutch Sports」經紀公司旗下，讓《TNT》球評巴克利不禁在節目中痛批瑞奇保羅壟斷球員市場，除了重提兩年前安東尼戴維斯跳槽湖人，更呼籲聯盟應該懲處。

「你知道『Klutch Sports』這個團隊是如何運作的，」巴克利重提兩年前安東尼戴維斯堅持跳槽湖人情況表示，「他們只想把球員交易到想去的地方，明明波士頓是更好的地方，紐約也不錯，但他們就是說不，堅持把戴維斯送去跟詹姆斯聯手。」

「這間公司很明顯只在欺負聯盟，他們的策略就是控制旗下球星的決定，以某種程度來看，球隊必須站出來說，我是付錢給球星的人，你不能逼我交易，」巴克利說，「我們不可忽略球星的影響力，但瑞奇保羅已經開始失控，聯盟必須處罰他們。」

就算巴克利如此公開抨擊「Klutch Sports」，聯盟還是拿他們毫無辦法，因為他們並未違反任何交易規定，只是給予球星建議前往可以賺到更多錢的球隊，不過他們並非沒有踢到鐵板，像是瑞奇保羅最近才被尼克中鋒諾爾控訴管理不當，雙方也鬧上法院。