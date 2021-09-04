有機師染疫導致又傳染給小孩，導致桃園市北科附工停課，疫調後發現機師「趴趴走」，還在加強版自主健康管理期間聚餐、群聚等，桃園市長鄭文燦表示，將依傳染病防治法移送民航局裁罰10到100萬。

鄭文燦表示，疫調後發現機師足跡非常多，除通知跨縣市衛生局做好消毒、足跡確認。按照民航局發布的機組員防疫規範，如果機組人員未遵守防疫規定，依照傳染病防治法，將裁罰金額10到100萬。他說，經調查後，機師未遵守的是加強版自主健康管理規定，在原來規範底下不能「趴趴走」，不能群聚、聚餐，會移送民航局裁罰。

鄭文燦說，機組員站在防疫第一線相當辛苦，且多數會遵守防疫規範。但有少數不遵守，或者違反規定，航空公司要負起督導責任，一旦踩紅線，就會處罰。鄭文燦表示，防疫是需要非常仔細的，因為病毒會找出路，也會主動找出傳播途徑，每個地方都要高標準檢視。他說，中央流行疫情指揮中心跟民航局應該針對外站的風險管理，做徹底的檢視，這部分也要共同呼籲機師界。