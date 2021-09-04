「小燕子」趙薇最近驚傳一夜間被消失，作品遭除名下架，微博超話也被查封，網上盛傳她到法國避風頭，但她又在IG透露「北京的秋天」，讓外界霧裡看花。先前曾有人指圈內人都跟趙薇失聯，連好友天后王菲也聯繫不上趙薇，近日則有消息指出，重義氣的王菲可能打算出手，替趙薇脫困。

趙薇近來傳出疑遭封殺，最有可能的主因是和阿里巴巴馬雲關係緊密，大陸女星袁立私下在網路論壇表示：「圈內已經沒有能聯繫上趙薇的人了，包括天后也是」，而她口中的天后，推測應該是跟趙薇有20多年交情的王菲，兩人2001年合作《天下無雙》，此後便維持好交情，趙薇更常和王菲女兒竇靖童聚餐，過去趙薇遇到軍旗裝爭議，新作《致我們終將逝去的青春》不被看好，王菲便出手免費獻唱主題曲。

網友猜王菲會出手幫趙薇。（圖／翻攝自微博）

之後，王菲接演綜藝節目《幻樂之城》，趙薇也現身力挺，八卦微博認為，依兩人的好交情，王菲這回是不可能眼睜睜看著好友陷到低谷，「王菲註定會幫趙薇度過這次難關的。當然，王菲的幫助，不一定非得展現在公眾面前，說不定，王菲目前已經對趙薇伸出了援手」。

此外，香港媒體則有不一樣的解讀，《東網》指出，過去馬雲樂於成為矚目焦點，也多次跨足到娛樂圈，去年馬雲還邀王菲現身直播，兩人合唱〈如果雲知道〉，但馬雲一開口高音就爆衝，王菲則貼心「出聲」搶救，馬雲先前拍電影《功守道》，也特別找來王菲唱主題曲〈風清揚〉，王菲透露起初和馬雲不熟，但對方很有誠意多次邀約，她才點頭，而這段合作如今看來有些不妙，網友擔心王菲會被牽累，成為下個被針對的對象。