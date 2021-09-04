18歲女將費南德茲晉級美網16強。（美聯社）

日本女將大坂直美4日在美網第3輪出局，加拿大18歲女將蕾拉費南德茲(Leylah Annie Fernandez)以5-7、7-6、6-4逆轉勝，爆冷扳倒了第3種子以及衛冕者大坂直美，晉級女單16強。大坂直美賽後在記者會含淚表示：「贏球無法使我開心，只是令我鬆一口氣，同時輸球仍讓我難過，這應該很不正常吧。我打算休息一段時間，不知何時才會回來打球。」

費南德茲輸掉首盤之後仍鼓勇作戰，在第2盤以搶7扳平戰局。中央球場的觀眾逐漸倒向了費南德茲一方，大坂直美打到摔拍，最後一局費南德茲打到30比0領先，大坂直美此時拖拖拉拉被觀眾報以噓聲，回過頭來被費南德茲連拿兩分結束比賽。大坂直美今年在法網挑戰整個體制的記者會制度，退賽之後又缺席溫網，好不容易回歸大滿貫，沒想到觀眾這麼快就對她變臉了。

大坂直美首盤打到一半就換裝，並且隨即掌控戰局拿下首盤。費南德茲賽後說：「我想在大家面前打得精彩一點，我不想1個小時就出局。」大坂直美輸掉第2盤之後一直沒找回狀態，決勝盤居然一次破發機會也沒有。不過她從以前打球偶爾就會這樣，並不是在記者會事件之後才有。

費南德茲也是混血兒，她的父親是南美厄瓜多足球員，母親是加拿大籍菲律賓人。因為她的移民家庭背景，她精通英語、西班牙語、法語3種語言，目前女單排名第70。