長榮航空機師兒子確診，北科附工昨下午急停課，PCR採檢全校師生2000多人，全數都是陰性。不過，有網友看了卻忍不住吐槽說，最好剛剛接觸確診者就可以驗出來有沒有被感染，應該是隔14天後檢驗全數都是陰性才可以放心。

一名網友今在PTT上發文說，機師兒子9月1日開學那天有去學校上課，就算傳染給其他同學或老師，現在應該也都還在潛伏期，誰知道這些師生平常上班、上課是搭什麼交通工具？途中摸了哪些扶手？離開學校後又去哪裡逛逛？

許多網友忍不住吐槽說，「笑死！最好剛剛接觸確診者就會被驗出來」、「9月1日才開學，現在是驗得到什麼？」、「平均5天才會發病，現在才一天是在」、「可是9月1號到今天才幾天而已，這樣驗得到什麼」、「中標變陽性也沒那麼快吧」、「才兩天而已，14天就知道了」、「14天後驗陰性才是真的確定」。

不過，也有網友認為，現在採檢全部人都是陰性，代表裡面沒有已存在的確診個案，如果第一天採檢就出現陽性個案才可怕，現在就是等未來時間到再度採檢確認。如今檢驗出全部陰性，學校可以稍微先鬆口氣。

桃園市長鄭文燦今在記者會上宣布，北科附工2000多人的採檢結果全部都是陰性，目前已經準備好3000多個快篩試劑，全校師生將在9月7日快篩複檢。