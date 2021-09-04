高雄荷葉包豬肉驗出非洲豬瘟，高市警方揮軍北上查出貨源出自新北市越南籍老闆娘雜貨店。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在新北市雜貨店查獲的0.59公斤的荷葉包肉送驗後有非洲豬瘟病毒。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市大寮區8月23日查獲16.1公斤越南進口肉製品，其中300克的荷葉包豬肉被驗出非洲豬瘟病毒！高雄市警方向上追查，發現貨源來自嘉義，再往上游追查，查出原來是新北市1家越南雜貨店老闆娘熱心幫同鄉代購，執行搜索後，查獲70公斤肉製品和豬大骨，其中0.59公斤的荷葉包肉送驗後有非洲豬瘟；全案訊後，將上中下游3名越女依違反食品安全衛生管理法及動物傳染病防治條例送辦。

高雄市刑大偵二隊警方指出，林園分局8月23日查獲1名嫁來台灣的越籍女子住家，查獲3公克的荷葉包肉與2包豬肉火腿腸，隨即查扣送驗後，結果荷葉包肉驗出有非洲豬瘟的陽性反應。

當時越籍女子向警方表示，荷葉包肉是在大寮區一家雜貨店購得；警方趕往雜貨店追查，但雜貨店范姓老闆娘表示，店內進貨的荷葉包肉已全賣光，警方查知該批荷葉包肉是購自嘉義1間越南籍27歲阮姓女子所開設的雜貨店，北上嘉義追查，阮女供稱，荷葉包肉是新北市1名39歲阮姓越南同鄉代為訂購，警方為追查貨源又揮軍北上。

警方和移民署南區事務大隊配合衛生單位在新北市阮女雜貨店搜索，在店內冰箱及陳列架上查獲酸肉條、火腿、豬頭皮、豬大骨、荷葉包肉等總計70.052公斤肉製品，經送驗後，其中0.59公斤的荷葉包肉再次呈陽性反應。

阮女供稱，她幫忙同鄉代為訂購該批荷葉包肉，沒賺代購費，1次訂20包送1包，她只是把免費贈送的1包留給自己吃，未流入市面；警方訊後將上中下游的3名越南籍女子分別依違反食品安全衛生管理法及動物傳染病防治條例送辦。