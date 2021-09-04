國藥集團中國生物研製的靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白（pH4）近日獲中國國家藥品監督管理局批准開展臨床試驗。為治療用生物製品一類新藥，是全球首款採用新冠不活化疫苗免疫後血漿製備的新冠肺炎特異性治療藥物。

新冠特免疫球蛋白藥物的原料是經批准的中國生物新冠病毒不活化疫苗免疫後健康人血漿，其採用低溫乙醇蛋白純化分離法，並經病毒去活化及去除方法製備而成，是含有高效價SARS-CoV-2中和抗體的靜脈注射特異性人免疫球蛋白，規格為每瓶5000U（1.25g，25ml）、每瓶10000U（2.5g，50ml）。

據了解，目前全球尚無同品種上市，也無其他廠家基於已上市新冠疫苗免疫後血漿開展靜脈注射COVID-19人免疫球蛋白的臨床申報。

另一方面，大陸國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉周五（3日）出席服貿會公衛高峰論壇時透露，中國提供予海外的疫苗已超過10億劑，可以如期完成今年向全球提供20億劑疫苗的目標，而中國今年整個新冠疫苗的產量會超過50億劑。

至於疫苗對Delta變種病毒的效果，鄭忠偉表示，通過對江蘇等地疫情中的感染Delta變種病毒的病例進行初步分析表明，接種疫苗對重症、危重症均有良好的保護作用。他又稱，相關部門、研究機構一直在緊盯國外疫情的最新變化，包括新的變異毒株情況，並且繼續推進疫苗、藥物相關研究，如同源疫苗加強免疫研究、異源疫苗加強免疫研究、變異株疫苗研究，以及小分子抗病毒藥物、抗體等研究。