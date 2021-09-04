據江蘇衛健健委最新通報，昨天（9月3日0-24時）江蘇無新增本土確診病例。其中，本輪疫情感染人數最多的揚州市已經連續8天「零新增」，該市正在對全城重點場所全面消殺，有序恢復正常生產生活秩序。

昨日江蘇省新增境外輸入確診病例1例，已轉至定點醫院隔離治療，同時新增出院病例21例（均為本土確診病例）。7月20日至今，全省累計報告本土確診病例820例（南京市235例，淮安市12例，揚州市570例，宿遷市3例），累計出院本土確診病例765例。目前，在定點醫院隔離治療的確診病例67例，其中本土確診病例55例（輕型2例、普通型53例）。在醫學觀察的無症狀感染者4例，均為境外輸入無症狀感染者。

除揚州外，江蘇其他城市的生產生活均已恢復正常。而揚州在疫情趨穩向好的情況下，也正在逐漸放開管控。9月3日起，揚州市放寬了主城區封控小區（自然村）（未有過陽性感染者）管理措施，居民佩戴口罩並查驗蘇康碼和測體溫後即可自由出入，這意味着揚州絕大部分居民從此「解封」。

同時，揚州市多個政府部門同時公布不同類型企業復工復產操作指南或流程圖，指導企業在做好疫情防控的前提下，逐步恢復正常生產經營。此外，揚州主城區的農貿市場、大型超市、醫院等正在逐步開放。

近日來，揚州市正在對各居民小區、村莊、大街小巷、農貿市場、公交站台等場所進行全面消殺，為城市全面「解封」和「重啟」進行最後準備。