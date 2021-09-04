9月3日，中國國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫分別向東寧要塞博物館紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76週年活動發表致辭。王毅表示，對於國際上開歷史倒車的行徑，中俄兩國人民不會答應。

中國外交部官網消息，王毅說，中俄兩國元首多次強調，中俄在維護歷史真相方面加強協作至關重要。對於國際上開歷史倒車的行徑，中俄兩國人民不會答應，全世界愛好和平的人民也不會答應。

王毅說，中方願同包括俄羅斯在內的國際社會一道，始終做正確二戰史觀的捍衛者、現行國際秩序的維護者、真正多邊主義的踐行者，矢志不渝構建人類命運共同體。

拉夫羅夫說，俄中兩國堅決譴責歪曲二戰歷史事實及成果的行為。相信俄中世代友好、相互支持必將推動兩國關係進一步快速發展，鞏固世界和平與安全。

東寧要塞戰役是第二次世界大戰的最後一戰，是中俄人民並肩戰鬥的重要見證。為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利76週年，經中俄雙方商定，黑龍江省外辦、俄駐哈爾濱總領館於3日以線上線下相結合方式在黑龍江省牡丹江市東寧要塞博物館舉行紀念活動。