美政治新聞網站「Politico」3日完整曝光英國女王伊麗莎白二世駕崩時，英國王室與政府的行動指南─「倫敦橋行動」。該計畫始於首相接到官員電話通知「倫敦橋已倒塌」，到如何透過新聞快訊公布女王崩殂，詳細規範接下來10天王室與內閣辦公室該如何行動。

儘管高齡95歲的英女王伊麗莎白二世身體相當健康，沒有任何跡象顯示「倫敦橋行動」有必要重新審核；但內閣辦公室仍依據最新情勢擬定最新版計畫，甚至還包括新冠病毒大流行的討論。

考量到女王離世勢必引發全球關注，恐有大批人群與旅客前來弔念，倫敦可能湧入前所未見的人潮，也因此各部門都必須預先擬定應變方案。

例如，如內政部必須採取大規模維安行動以防恐攻，運輸部則須事先安排以免人潮癱瘓倫敦交通狀態；考量到現在是新冠肺炎大流行，如何避免哀悼民眾群聚，也是一大挑戰。

計畫還規範英國首相與內閣成員，如何在聖潘克拉斯車站（St Pancras Station）迎接女王靈柩，以及王儲查爾斯登基的「大潮行動」。

在「倫敦橋行動」中，女王去世當天被稱為D日，在之後的數小時內，將通知英國首相、內閣秘書(英國職等最高的公務員)、部分部長與官員，而女王的私人秘書將通知首相「倫敦橋倒塌了」，後者再通知代表女王協調政府工作的樞密院辦公室。

此後，王室將發布官方消息，向民眾宣布此一消息。部長與高階公務員將收到一封由內閣秘書發布的電子信件，「親愛的同僚們，我帶著悲痛的心情寫下這封信，並通知你們女王去世的消息」。

在收到這封信後，白廳將在10分鐘內降半旗；不過，在前幾年的一次演習中，卻讓唐寧街驚覺由於其下並沒有聘雇專職的降旗官，且不一定能隨時抽出人手來降旗，該任務恐無法在10分鐘內完成。

首相辦公室官員表示，必須盡快找承包商負責在預定時間內完成降旗，否則首相勢必遭到民眾怒火波擊，甚至引發政治危機。不過，另有官員表示該問題已經解決。

此外，英國國會與蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭的立法機構，都將休會以表達對女王哀思。

考量到社群媒體在當代的蓬勃發展，「倫敦橋行動」也針對網路與社群媒體擬定應對措施。王室相關網頁屆時將換成全黑頁面，上面則公布女王去世的簡短聲明。包括英國政府網站、各部門社群媒體守夜，都將在頂端換上黑色橫幅，大頭貼也會換成部門徽章。除非政府通訊負責人批准，否則不得轉推任何文章，不得發布緊急內容。

接下來，王室將宣布女王葬禮將於10天後舉行。英國首相將成為首位發表聲明的政府官員。在他發表評論前，所有政府官員不得有任何發言。國防部則鳴放禮砲，並宣布全國默哀1分鐘。

隨後，首相將晉見新國王，英王查爾斯將於1800向全國進行廣播演說。與此同時，倫敦市中心的聖保羅大教堂也會舉行紀念儀式，包括首相與部分部長級官員都會出席。

在D+1日的上午10時，包括政府高階官員在內的登基會議(Accession Council)，將在聖詹姆斯宮舉行會議，正式宣布查爾斯國王為英國新君王。隨後登基公告將於聖詹姆斯宮與倫敦的皇家交易所宣讀，確認查爾斯成為英國新君王。下午15時30分，首相與內閣成員將晉見新王。

在D+2日，女王靈柩將返回白金漢宮。如果女王在英格蘭諾福克郡桑德令罕府駕崩，則遺體由皇家火車運往倫敦聖潘克拉斯車站(St Pancras railway station)，首相與內閣部長將在此迎接其靈柩。

如果女王是在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，將啟動獨角獸計畫，由皇家火車將靈柩送往倫敦；否則，將啟發「超研究行動」(Overstudy Operation)，此時將由專機運送女王遺體，並由首長與部長們迎靈。

在D+6日到D+9日期間，女王遺體將於西敏宮展開為期三天的「羽毛行動」。屆時，其靈柩將置於西敏廳中央靈柩台之上。每天開放23小時供民眾憑弔，另可購票以獲得專屬1小時的VIP時間。

整個「倫敦橋行動」將於D+10日落幕。英國將於西敏寺舉行國葬，全國也將於正午時分默哀兩分鐘，倫敦與溫莎也會舉行紀念活動。送葬儀式將於溫莎堡聖喬治教堂舉行，而女王將安葬於城堡內的喬治六世國王紀念教堂。