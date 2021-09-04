珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等四大公投案，受疫情影響順延至12月18日舉行，隨著疫情趨緩，民眾黨近期重新啟動公投宣傳活動，首站選在今日於金門登場，民眾黨立委蔡壁如搭機前受訪表示，未來民眾黨將利用周末時間在各縣市舉行公投宣講，希望衝高公投的投票率，用選票向政府表達民意。

珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選、重啟核四等四大公投案，原定於8月28日舉行投票，受到疫情影響，順延至12月18日舉行，隨著疫情漸漸趨緩降級，疫情指揮中心逐步鬆綁防疫管制措施，民眾黨今日起重啟公投系列宣傳活動，由蔡壁如率隊前往金門宣講。

蔡壁如表示，公投宣講首站選在金門，最主要是當地塔山電廠是全國第一個完整智慧電網跟儲能系統，對於我國能源轉型跟再生能源發展重要，特別安排前往參訪，並藉此機會拜訪當地社團及與當地民座談，除宣傳12月18日公投，也傾聽當地經濟受到疫情影響程度，希望可以早日恢復經濟榮景。

對於4大公投案，民眾黨重申「兩好兩壞」立場，分別是反萊豬、真愛藻礁投同意票，重啟核四跟公投綁大選投不同意票。

蔡壁如說，未來將進行「公投環台走一回」，除了宣傳民眾黨核心價值，也要讓地方組織練兵，串起公民社會的力量，衝高公投的投票率，用選票告訴政府老百姓要的是什麼。