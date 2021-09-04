台東縣語文競賽複賽4日登場，國語文、本土語共597名選手報名。（蔡旻妤攝）

台東縣語文競賽複賽4日登場，國語文、本土語共597名選手報名，分別於東海國小及仁愛國小舉行，預計選出國小到高中及社會人士各階段優秀選手代表台東出戰全國賽。參加卑南族語朗讀的古以勒說，家中會說族語的只有他，首度參賽又是最後1個上場，坦言有壓力。

穿著傳統服飾、頭戴花圈的孩子一早7點出現在周末校園中，陸續有選手在走廊上不斷喃喃自語練習。就讀東海國小5年級的古以勒說，由於阿公、阿嬤分別為卑南、阿美族，語言不同，只能向學校的族語老師學習，「家中會說卑南族語的只有我」。他是國小組最後1位比賽，因此看到前面選手的表現，不免有壓力，但也可藉此觀察大家的優缺點，讓自己有所警惕。

而原定6月舉行的賽事，受疫情影響而延期，古以勒說，原本卑南語說得不太流暢，但多了3個月準備，在賽前特別利用晚上時間到老師家集訓，全家人一起陪同，也增加比賽的信心。

國語文縣賽包含演說、朗讀、作文、寫字及字音字形，共計有341位選手報名參加；本土語縣賽則包含閩南語、客家語、阿美語、卑南語、排灣語、布農語、噶瑪蘭語、雅美語等朗讀、演說、情境式演說、字音字形等競賽項目，共計有256位選手報名參加。賽事預計從國小、國中、高中、教師及社會人士中選拔出不同階段的優秀選手，代表台東縣參加12月25日及26日全國語文競賽決賽。

台東縣府教育處長林政宏表示，今年疫情嚴峻，為了準備安全安心的競賽環境，工作人員嚴陣以待，在出入口設置檢疫站，要求所有入校人員必須進行體溫量測、實聯制、配戴口罩，每所學校僅帶隊老師2名可陪同入校，盡可能將競賽會場內人數降載到最低。室內空間採取梅花座、增加座位與座位間距離或架設隔板，室外空間搭建帳篷，讓競賽相關人員有足夠空間保持社交距離。

教育處表示，今年同時延長競賽員報到時間及增加設置報到檢錄處，以分時或分流報到的方式分散人流降低群聚機會；競賽會場也開啟直播，國語文競賽場地同時開放4間教室，本土語競賽場地同時開放11間教室，讓帶隊教師能夠在競賽進行同時來觀看選手比賽現況，希望從各面向將防疫工作做到滴水不漏。