截至9月3日，科創板年內新累計增117家上市公司和7家發行待上市公司，合計124家。Wind數據顯示，115家公司上半年實現盈利，占比超90％，共有50.8％公司上半年淨利潤增速超50％，主要集中在醫藥生物、機械設備和電子行業。

中國證券報報導，截至9月3日，2021年內上市的117家科創板公司合計首發募資額達人民幣（下同）1021.37億元，7家已發行待上市公司合計首發募資額123億元，總計1144.37億元，共有23家公司首發募資額超10億元。

數據顯示， 117家上市公司上半年合計營收為971.24億元，2020年同期則為638.43億元。天能股份、電氣風電、廈鎢新能位列前三，營收分別為162.55億元、122.53億元和65.68億元。此外，117家公司合計淨利潤110.03億元，2020年同期為61.15億元，年增79.93％。