大陸商務部副部長任鴻斌3日於2021年大陸國際服務貿易交易會大陸電子商務大會上表示，大陸跨境電商規模5年增長近10倍，推動貿易高品質發展，培育參與國際經濟合作和競爭新優勢，已成為外貿發展新動能、轉型升級新途徑和高品質發展新重點。

新浪財經報導，大陸新冠疫情發生以來，傳統貿易受到沖擊，跨境電商逆勢而起，承擔起外貿重任，帶動傳統外貿轉型升級，引領大陸品牌出海。數據顯示，2020年大陸跨境電商進出口規模達1.69兆元，年增31.1％，海外倉數量1800個，面積1200公頃，分別增長80％和50％。

大陸國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國受訪表示，相關領域達成的成績與大陸疫情防控措施見效、外貿政策紅利釋放有關，也反映出大陸製造的強大競爭力。估計未來1年至2年，大陸外貿進出口仍將保持兩位數的高增長，跨境電商等數位化新外貿平台也將進入快速發展期。