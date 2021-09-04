資本市場熱絡，產險業投資收益大增，今年前7月稅前獲利衝新台幣150億元，連帶產險業淨值水漲船高，來到1524億元水位，雙雙創下金管會至少近5年以上統計新高。

資本市場大好，帶動保險業投資表現大豐收，市場看好今年是壽險業60年以來表現最好的一年，獲利、淨值屢創新高紀錄，對產險而言，獲利和淨值表現同樣刷新至少近5年以上金管會紀錄新高。

據金管會統計，今年前7月產險業累計稅前獲利達150億元，年增51.5%，若從單月表現來看，6月、7月獲利更分別創下29億元和28億元水準，再寫今年單月最高和次高紀錄。

保險局官員指出，主要是產險業投資表現佳，投資收益大幅上揚，帶動產險業獲利表現創下至少近5年統計以來的同期新高。

另產險業者表示，上半年台股漲幅達2成，產險業普遍投資收益良好，另車險為產險重要業務，疫情期間民眾減少外出，車險損率下降，也助於獲利表現。

去年全年產險業獲利達170億元、前年為160億元，今年光前7月就已創下150億元水準，達去年全年獲利近9成。

今年以來產險業每月獲利約都有15至30億元水準，若下半年投資表現續強，在防疫保單熱銷逾千萬件、保費逐期認列下，產險業獲利可望至今年第3季就超越去年全年表現。

受到今年本土疫情一度竄升影響，國人瘋搶一般法定傳染病防疫險和疫苗險，由於防疫保單主要由產險推出，一定程度挹注產險業業績表現。

據金管會統計至8月30日為止，整體防疫保單承保件數達1190萬件，平均每兩人就有一人持有防疫保單，投保密度相當高，產險業總計有77.53億元保費收入入袋，總計理賠金額則為19.46億元。

根據保險業會計規定，保費採分期認列，隨目前疫情趨緩，各家產險業理賠趨於穩定，若下半年理賠持續回穩，加上滿期保費逐步認列，可望再挹注產險業獲利表現，其中最受外界矚目的臺產，也可望逐步擺脫帳面虧損命運。

另資本市場大好，產險業未實現利益上升，也帶動產險業淨值水漲船高，至7月底為止產險業淨值高達1524億元，也創下至少近5年以來新高水位。（編輯：潘羿菁）1100904