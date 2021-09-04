歐美國家對新冠肺炎疫苗施打第3劑加強防疫已成趨勢；高端疫苗於台灣時間9月3日晚間，受世界衛生組織（WHO）邀請出席疫苗會議，討論「第3劑加強疫苗」事宜，高端表示，這次會議主要探討免疫橋接與第3劑加強疫苗兩大重點；高端也藉此分享施打第3劑抗體量的臨床數據。

WHO邀請的疫苗廠商出席名單出現「Medigen（高端）」，由高端國際暨公共事務處長連加恩代表參與會議；高端表示，會中分享施打第3劑後，較第2劑的體內抗體再提高1倍多、近2倍，即打完第2劑抗體約400多，第3劑後提高至800多。

新冠肺炎的第3劑疫苗何時打，各國有不同規劃，而各疫苗廠牌也有自行的安排與建議；高端指出，施打高端第3劑最好的時間會在 6 個月後，不過，也有國際專家認為，第3劑施打時程至少間隔 4個月，觀點是若與第2劑相隔時間太短，效果不是那麼好。

據了解，以「第3劑加強疫苗」為題的研討會，與會人士多是疫苗研究人員、統計學和臨床試驗專家、疫苗開發廠商、法規專家；除了高端名列其中外，受邀的疫苗廠商包括輝瑞、莫德納、嬌生、科興等。

自從高端師開始打後，出現不幸死亡案件，也傳出不良反應事件，但這些案例或事件是否與疫苗有關？高端表示，交由指揮中心與法醫檢驗；隨BNT疫苗進來，高端疫苗也出現緩打潮，爽約率也跟著提升；高端表示，台灣是民主國家，尊重大家的施打意願，目前可以確定的是，產量足夠讓大家施打第二劑疫苗。