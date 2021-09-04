鳳凰新聞今日（4日）報導，從黑龍江勃利縣公安局獲悉，2021年9月4日4時許，在G229國道勃利縣大四站鎮雙興嶺路段，一重型半掛牽引車牽引一掛車與一台四輪拖拉機相撞，造成15人死亡，1人受傷，事故原因正在進一步調查覈實中。