快訊》黑龍江勃利縣發生重大交通事故 15死一傷 12:022021/09/04 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勃利縣村莊。取自鳳凰新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鳳凰新聞今日（4日）報導，從黑龍江勃利縣公安局獲悉，2021年9月4日4時許，在G229國道勃利縣大四站鎮雙興嶺路段，一重型半掛牽引車牽引一掛車與一台四輪拖拉機相撞，造成15人死亡，1人受傷，事故原因正在進一步調查覈實中。 史話》歐陽聖恩專欄／歷史上真實的「偽裝者」──中共臥底無所不在（四） 墨西哥北部重大車禍 至少16死22傷 #勃利 #黑龍江 #快訊 #發生重大 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法拉利男女開車疑「吞吐」 撞騎士後結局神展開 15:242021/09/03 搜奇 塔利班新政府 精神領袖掌大權 04:102021/09/04 國際大事 王毅和伊朗新任外長通電話：中伊願加強協調 助阿富汗早日走出困境 11:172021/09/04 兩岸 紐約500年一遇暴雨 艾達襲美釀61死 04:102021/09/04 國際大事 【無國籍漂流】19歲越南妹嫁台灣 5年後挨告才知是小三 07:162021/09/04 社會 基隆毒打虐死3歲童 保母夫妻關12年 04:102021/09/04 地方新聞 倫敦橋倒塌了 英女王駕崩因應計畫曝光 11:502021/09/04 國際 疫苗登記系統有Bug？重大傷病患成人球 11:482021/09/03 生活 美國踉蹌下台的背影 04:102021/09/04 時論廣場 中阿一帶一路 塔利班按讚續挺 04:102021/09/04 國際大事 佳里恐怖情人殺女友母 一審判15年半 04:102021/09/04 地方新聞 兩岸熱門新聞 陸國藥新藥獲批臨床 全球首款以不活化疫苗免疫後血漿製成 - 兩岸 王毅：對於國際上開歷史倒車的行徑 中俄兩國人民不會答應 - 兩岸 史話》宋美齡征服新疆土皇帝──蔣介石與新疆1945（四） - 兩岸史話 - 言論 俄外長拉夫羅夫：中國正在基於西方規則博弈場上戰勝美國 - 兩岸 港專家研究：青少年接種科興疫苗 免疫反應與成人差不多 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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