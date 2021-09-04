網紅兼直播主「鳳梨」（吳泓逸），因為前變姓女友「罔腰」假懷孕風波聲名大噪，而他充滿台味的搞笑風格，迅速累積一票粉絲，近日睽違多時再開起直播的他，網友問到：「鼠鼠（叔叔）你能紅多久」？對此，他也高EQ做出回應。

鳳梨表示事隔多時再次開直播陪大家聊天，沒想到有不少網友留言詢問：「鼠鼠（叔叔）你能紅多久? 」他表示能紅全只是意外，自己本來就不需要紅，畢竟從事的行業並不是麼網紅或創作者，不是靠紅不紅決定未來，過去會比較常開直播，是自己沒有什麼好顧慮或對社會交代，就當做跟網友打屁聊天，如今必須承擔責任，導致很多話不能直接表達出來，因此才比較少開直播。

鳳梨強調很清楚自己在做什麼，也知道未來規劃是什麼，不會沉浸於鎂光燈焦點而迷失方向，直言：「網路世代瞬息萬變，就如同沙灘上的浪花，隨浪而來的是激情，同浪而去的是人心」，接著強調：「扮演好自己該扮演的角色，演什麼就要像什麼」，更不忘向所有人喊話：「珍惜當下、享受當下，但別忘了方向」。

對此，網友也紛紛留言：「想法一樣，很棒，正面正能量會帶來更好的人際關係，我也是如此」、「做個自己認同的人就好！不必討好任何人！認真生活的鼠（叔）叔最Man」、「帥，中南部的一股清流」、「做最真實的自己就很酷了，莫忘初衷 加油」。