短短不到一星期，國內爆發3名機師「突破性感染」，民眾憂心國境防線是否被Delta病毒攻陷。對此，前立委孫大千直言，指揮中心再一次的重蹈3+11的覆轍，並指出指揮中心的三個盲點。

孫大千今（4）日在臉書質疑，為什麼長程航班機組員只要接種兩劑疫苗，就可以採取0+7的隔離檢疫措施？且這7天，並不是在隔離宿舍或是隔離旅館，而是最沒有的強制約束效果的居家檢疫。

他並整理出指揮中心的三個盲點，首先是突破性感染將會成為常態，施打2劑疫苗對於Delta變種病毒的效果極為有限，以BNT為例，報告顯示2劑BNT疫苗對於Delta只剩下39%的保護力，必須施打第3劑加強針之後，才能達到86%的保護力。

第二，居家檢疫無法防範Delta病毒入侵，反而可能會造成家庭群聚，一方面是因為就算一人一室的模式也無法杜絕同住家人的接觸；另一方面是因為Delta病毒是以氣溶膠的方式進行傳播，只要是空氣流動都有可能造成感染。

孫大千最後提出第三點，他表示，Delta病毒具備了免疫逃脫的特性，完整接種疫苗的民眾一旦染疫，感染力並不會降低，所以對於完整施打2劑疫苗的長程航班機組員，不應該放寛管制措施。