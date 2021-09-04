22歲台灣女孩周子瑜2015年參加實境節目出道，成為韓國JYP娛樂旗下女團Twice的成員，近日JYP娛樂預告推出新女團，3日官方上傳一支影片公開新成員SULLYOON，片中可見她跳宣美歌曲〈滿月〉，擁有大眼挺鼻和小巧臉蛋的她氣質甜美，引來網友狂讚長得像子瑜、Sana的綜合體，引發討論。

JYP娛樂近日宣告將於2022年2月再推出新人女團，從8月起便陸續在官方Youtube頻道公開了3位新成員的身分及外貌，本月3日接連又上傳了一支2分多鐘的唱跳影片，介紹17歲成員SULLYOON的加入，除了其舞藝引發關注，更有人指她聲音和下巴像子瑜，臉蛋則神似子瑜及Sana，另有人起底SULLYOON本來是Woollim娛樂的練習生，後來才轉到JYP娛樂旗下，國小時還當過學生會長。

周子瑜新師妹SULLYOON真面目曝光。（圖／翻攝自JYPn Youtube）

而人氣旺的周子瑜上月底在直播時，特別貼心輪流用中文、韓文跟粉絲聊天，眼尖網友卻發現這其中夾雜神秘怪客，留言稱今年秋天要對周子瑜不利，寫下：「我他x要在台灣殺了你，你會死的」、「我發誓守衛不會救你」，引來網友截圖通報經紀公司，希望能好好加強保護周子瑜。

網友對比周子瑜和SULLYOON舊照片。（圖／取自《on.cc東網》）

神秘怪客揚言要在秋天於台灣對周子瑜不利，引來外界聯想是否考量到周子瑜常會回台灣過節，才出此激進言論，但好險周子瑜母親黃燕玲先前就表示，今年因疫情子瑜中秋節不會回台灣，會在韓國跟領養的兩隻愛犬過節，也減低了神祕怪客出言恐嚇的危險性。