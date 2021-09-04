台中港北防波堤極限釣魚區完成堤面及輪檔重設，獲得民眾高度肯定。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

台中港北防波堤為台灣第一個釣魚示範區，啟用不到2年，吸引超過10萬人次前往朝聖。由於海浪越波長年拍擊侵蝕，多處堤面損壞，部分伸縮縫亦出現坑洞，台中港務分公司投入5000萬元經費進行堤面加鋪、輪檔打除重設等改善工程，營造舒適及親子同樂的釣魚環境。

台中港務分公司響應「向海致敬」政策，在立法院副院長蔡其昌的協助下，打造台中港北防波堤成為台灣第一個釣魚示範區。釣友進入北堤釣區須著救生衣、防滑鞋，並掃描「友善釣魚認同卡」，系統化管理深獲釣界好評，自2019年10月啟用至今，吸引10萬多人次朝聖。

由於台中港北防波堤長年承受海浪越波拍擊侵蝕，多處堤面損壞，影響車輛通行，部分伸縮縫也有塌陷情形。台中港務分公司為維護釣友安全，陸續投入5000萬元經費，針對北堤2500公尺堤面進行加鋪、輪檔打除重設與粉刷警示漆、新設安全梯及其他附屬設施改善。

台中港北堤改善工程採半半施工方式，施工同時不影響釣客活動。改善工程完工後，堤面恢復筆直，釣客悠閒坐在親水階梯，手握釣竿等待大魚入袋，不僅近距離觀賞大船入港景象，還可以親子同釣，獲得民眾高度肯定。

台中港務分公司維護管理處長謝診安表示，本改善工程融合親子釣魚區等諸多巧思，營造舒適及親子同樂的釣魚環境，除培養下一代對海的認知，更能圈起家庭的溫馨，達到「垂釣遊憩、親子同遊、強身健體」的三重享受。