全家超商永興店江姓店員成功阻詐，保住六旬男血汗錢，台中市警二分局長陳家銘特地指派永興派出所所長蕭登元（右）頒發感謝狀及獎勵金致謝。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

警政署統計疫情警戒期間，各類型詐騙案件均較去年同期增加，台中市二分局轄區7月底有名老婦人到銀行要將百萬定存解約，行員查覺有異報警，讓老婦保住養老金；更有6旬男子疑遭女網友誆騙到超商要買遊戲點數，店員和警方苦口勸說讓他認清是假交友真詐財的騙局；警方為感謝他們成功阻詐，也在日前特別頒發感謝狀。

台中市二分局指稱，詐騙集團相中「防疫宅經濟」，看準民眾宅在家使用網路購物及交友頻率增加，潛伏在各大社交平台，經警政署統計，各類型詐騙案件均較去年同期增加；二分局轄區幸有行員及熱心的超商店員機警成為警方阻詐最有力的守門員，七月下旬該轄區至少有兩名長者免於被騙。

其中兆豐銀行-東台中分行官姓行員於7月29日發現一名老婦人欲解除兩筆定存，關懷慰問解除定存用途，發現老婦稱要將新台幣55萬元拿去繳會錢，但他戶頭內僅有100多萬元，官姓行員直覺有異報警，永興派出所警員到場時，婦人遭詐騙集團洗腦還不願相信站在眼前穿製服的是「正牌」警察，經員警與行員輪番勸阻，才讓她打消解除定存念頭。

而全家超商永興店7月21日有一名六旬男子疑似遭詐騙，想要以新台幣3000元現金購買遊戲點數，當時當班的江姓店員聽到關鍵字「網友」、「點數」，警覺是詐騙案件立即報警，永興所警員到場了解，原來男子在通訊軟體LINE認識化名「依依」的女網友，對方先是噓寒問暖，等男子上鉤後威脅自己有黑幫背景，不依指示匯款會對其家人不利。

警方苦口婆心向這名男子解釋這是典型的假交友真詐財，他才有如大夢初醒，頻頻感謝熱心店員及警方的當頭棒喝。

台中市警二分局長陳家銘為感謝兆豐銀行東台中分行及全家超商永興店與警方攜手防堵詐騙案件也在9月1日特地指派永興派出所所長蕭登元頒發感謝狀及獎勵金致謝。陳家銘也呼籲，詐騙集團常利用人性騙取信任，請民眾多加查證，有疑問可撥打165反詐騙專線或向派出所請求協助。