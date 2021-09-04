一名網友今發文抱怨說，家中長輩原訂在9月2日要打莫德納疫苗，但因疫苗數量不足而收到改期的簡訊通知，結果今天上網查詢是否掛號成功，卻發現接種的疫苗廠牌被改成高端了，讓他相當傻眼，貼文也引起網友討論。不過，後來原PO也更新貼文表示，系統已修正回莫德納，問題順利解決了。

一名網友今在PTT上發文表示，家中長輩原本預約9月2日去台大醫院打莫德納疫苗，但8月31日收到簡訊接種日期改為9月10日，因為院內的AZ和莫德納疫苗不足，長輩看到也不以為意，重新查詢後確認有掛到號，不過，當初上面只有寫「疫苗公費專責門診」，並沒有標明是打哪一個廠牌的疫苗。

該網友指出，結果今天查詢後確發現，原本預約的莫德納疫苗，竟然變成高端了。回去網站上看公告，發現預約時間、診次與地點都沒有變，但還真的沒有說注射的疫苗廠牌不變。他很希望這只是烏龍一場，並提醒有預約打疫苗的鄉民可查詢看看，免得到現場才發現打的是高端。

不少網友看傻直呼，「恭喜獲得台灣價值」、「神選之人」、「還好有查，不然打下去還不知道」、「先打再說不好意思打錯了」、「之前不是有發生過跟你說打莫德納，結果發現是AZ」、「好貼心的系統，怕你打不到自個兒修改」、「太恐怖了，還好有查」。

原PO後來更新貼文表示，雖然很多人認為這只是系統的小錯誤，但畢竟先前也傳出疫苗打錯的狀況，因此查詢後發現莫名被改成高端，難免會有些擔心。不過，系統目前已經修正回莫德納疫苗了，問題有順利解決。