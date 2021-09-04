江肇國與清潔公司合作免費為社區公設進行全面性消毒。（市議員江肇國服務處提供）

病毒已兵臨城下、絲毫不容掉以輕心！長榮機師打過兩劑疫苗仍突破性感染，引發本土疫情緊張。市議員江肇國特別與瑞華清潔公司合作，持續免費為住宅大樓、社區公設、宗教場所等消毒，江肇國4日指出，截至目前已清消超過220處，希望讓地方民眾生活住家環境更安心，遠離病毒的危害。

江肇國指出，民眾可以自行購買防疫物資，但較難做到社區大規模消毒，尤其集合式住家的公共區域是大家經常出入且碰觸的地方，希望藉由免費噴灑二氧化氯水溶液補足民眾無法做到的公衛防疫。

防疫已經是全民運動，現在可以很簡單就購買到口罩、酒精、護目鏡等防疫物資。江肇國說，大面積的消毒生活環境是較難做到的，因此與瑞華清潔公司合作，江肇國服務處團隊同仁也親自揹著消毒設備，免費到民眾的住宅社區中針對一樓樓面、公共設施、停車場等公共區域噴灑消毒用水，在保有民眾居住隱私同時充分做到清潔防疫的目的。

江肇國表示，從6月11日起主動到宗教、營業場所清潔消毒外，也開放民眾預約消毒社區大樓，至今已清消超過220處，深入消毒社區每一個角落，舉凡門廳一樓落塵區、梯間縫隙、公設空間，以及電梯按鈕、信箱、門把等手部經常碰觸的地方更是加強消毒，讓住戶們在自家社區進出加倍安心。

江肇國上午強調，疫情雖趨緩但尚未完全結束，民眾對於公衛的標準相較以往提高，消毒清潔過程雖因天氣炎熱而備感辛苦，但讓民眾有安全的生活環境更加重要，將持續為全民防疫盡一份心力。