燒傷及先天顏損孩子在成長過程中，不僅必須犧牲寒暑假進行無數次手術，也常因外表遭受異樣眼光而失去自信，陽光基金會為鼓勵燒傷顏損兒多元發展，每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵孩子從創作中重拾快樂與自信。

如就讀國小四年級的小晶（化名）出生時臉上患有血管畸形，5歲起密集進行雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛，愛畫畫的她以《乘坐熱氣球探險去》入選小陽光桌曆作品，有懼高症的她，透過生動畫筆描繪和家人一起乘坐熱氣球翱翔無邊天際的快樂心情，也揭露了陽光孩子內心極度想突破現況、無所畏懼、不用在意他人眼光的深切盼望。

小晶出生時右臉有著明顯的紅色胎記，成長過程常引來注目眼光，讓她感到自卑，小晶爸媽擔

憂胎記不僅未消退，更隨孩子成長面積變大，上網找到陽光基金會，才發現小晶的胎記屬血管畸形，不會自然消退需經手術治療才能改善，療程自小晶5歲開始至今，4年來歷經10多次硬化劑與雷射手術，每次手術她都很害怕，但在爸爸媽媽、姊姊一次次陪伴鼓勵下，如今不再畏懼，醫生與護理師都稱讚她十分勇敢。

陽光基金會特約心理師李逸明表示，燒傷顏損孩子從小就要去接受外來眼光或不友善言語，有時候他們語言表達不出來，畫畫對很多孩子來說是很好的宣洩，他們可以透過畫畫、透過色彩去盡情展現和宣洩，也能幫助他們重建自信心。

因此陽光於生心理重建服務中鼓勵燒傷顏損兒多元發展、從創作中重拾快樂與自信，今年集結13位孩子精彩作品推出「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆，透過桌曆義賣推廣，邀請民眾看見陽光孩子的無限潛力，在他們身心煎熬的成長之路上給予同理支持與鼓勵，祝福他們能勇敢無懼的成長及實現夢想。

購買可洽訂購專線：（02）2507-8006分機505李小姐或陽光基金會官網。