台灣體操好手李智凱日前為時尚雜誌拍照，他說這是很不一樣的體驗，也瞭解各行各業都有不同的辛苦之處，雖然拍照過程非常辛苦，但看到成果讓「鞍馬王子」直呼滿意，「讓我看到很多不同的自己。」

李智凱東京奧運奪下鞍馬銀牌後，返台隔離出關後也參與了不少活動，日前受邀拍攝，他也分享拍攝趣事，像是大熱天穿毛衣、梳油頭都是生涯初體驗。

「平時不可能去做這種打扮，也體驗到不同職業都有不同的辛苦，這次拍攝是很好的學習機會。」李智凱奧運回來後加上隔離、自主管理的時間，整整休息了1個月，他笑著說：「這真的是人生中最長的一次放假，第一次體會放暑假的感覺。」

奧運前夕李智凱的爸爸生病住院開刀，讓他始終掛念父親的病情，他也頂住壓力成功奪銀，這次利用自主管理7天的時間，在家「待好待滿」，李智凱說：「這就是我這段假期最想做的事，過去很少有機會能在家裡待這麼久，想好好陪陪爸爸、陪陪家人。」

目前李智凱已回國訓訓練1周，為接下來登場的全運會備戰，接下來放眼明年的成都世大運及杭州亞運，最終目標就是要在2024年巴黎奧運奪金。